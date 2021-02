Calcio

Champions League - Lazio, Simone Inzaghi: "C'era un rigore per noi sullo 0-1, ci siamo impauriti"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Lazio fa un'analisi amara della netta sconfitta per 1-4 subita dai biancocelesti contro i campioni in carica del Bayern Monaco, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Era già un onore, in Europa eravamo gli unici imbattuti. Abbiamo regalato i gol".

