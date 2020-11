Vittoria importantissima per la Lazio, che batte per 3-1 lo Zenit compiendo un passo gigante verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League assieme al Borussia Dortmund. Grande protagonista dell'incontro è Ciro Immobile, che realizza due reti, di cui una stupenda. Importante anche l'apporto di Parolo, che firma il raddoppio. Benissimo Correa, nonostante il nome del Tucu non compaia nel tabellino. Malcom fumoso nei russi, traditi da Barrios e tenuti in piedi solo dall'ammirevole Dzyuba. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 6 - Deve compiere una sola parata, peraltro neppure troppo difficile, nel finale su Driussi. Senza colpe in occasione del gol di Dzyuba.

PATRIC 6,5 - Prestazione attenta. Fa quel che deve fare senza sbavature (dal 60' Luiz FELIPE 6 - Completa il lavoro dei compagni, dando il proprio contributo nel finale)

Wesley HOEDT 6,5 - Inzaghi sceglie lui come difensore centrale e l'olandese non lo tradisce. Solidissimo e concentratissimo, anche se Dzuyba tiene in apprensione un po' tutti.

Francesco ACERBI 6,5 - Non riesce a incollarsi a Dzuyba in occasione del gol russo, ma rimane l'unica disattenzione della sua partita. Per il resto è bravo dietro e ficcante quando si trasforma in ala.

Manuel LAZZARI 6,5 - Bravo nel non abbattersi per il gol sprecato a fine primo tempo: è proprio lui il co-protagonista dell'azione che porta al rigore del tris (dal 69' Mohamed FARES 6 - Non affonda i colpi, limitandosi a contenere)

Marco PAROLO 7 - Difensivamente importante e addirittura mortifero quando si porta nei pressi dell'area russa: segna un gran gol e ne sfiora un secondo (dal 60' Jean-Daniel AKPA-AKPRO 6 - Pronto, mentalmente e fisicamente. Porta freschezza e buoni spunti nella fase finale del match)

Lucas LEIVA 6,5 - Preciso, sereno, sempre ordinato. Punto di riferimento costante della manovra biancoceleste. Libera al tiro Immobile nell'azione del vantaggio (dal 68' Danilo CATALDI 6 - Gioca una mezz'ora di gestione e aiuto difensivo)

Luis ALBERTO 7 - Illumina il gioco con la propria classe, con l'unica pecca di mancare un gol davanti al portiere. In palla nel primo tempo, più contenuto nel secondo, ma nel finale manda in porta Muriqi.

Adam MARUSIC 6,5 - Prende coraggio e coscienza di sé con il passare dei minuti. Prezioso in entrambe le fasi. Chiude a destra dopo l'ingresso di Fares.

Joaquin CORREA 7,5 - Non segna, ma poco importa. Le sue incursioni palla al piede mandano in tilt la difesa dello Zenit, con tanto di assist per Parolo. Mette Lazzari davanti al portiere e apre alla grande l'azione del tris. Partitone.

Ciro IMMOBILE 7,5 - Il grande protagonista, ancora una volta. Stupendo il gol dell'1-0, poi si guadagna e realizza il rigore del tris. In mezzo, spunti e scambi coi compagni. In formissima (dall'81' Vedat MURIQI s.v.)

All. Simone INZAGHI 7 - Azzecca le mosse prepartita, bilanciando gli uomini tra difesa e centrocampo. E poi, con un duo d'attacco così, gli ottavi non possono che essere alla portata.

Le pagelle dello Zenit

Kerzhakov 6; Kuzyaev 5, Lovren 5, Rakitskiy 5,5, Zhirkov 5,5 (73' Azmoun s.v.); Barrios 4,5 (59’ Driussi 6), Douglas Santos 5,5 (37’ Sutormin 5,5); Malcom 5, Erokhin 5,5 (74' Shamkin s.v.), Mostovoy 5 (59’ Musaev 5); Dzyuba 7. All. Semak 5

Simone Inzaghi senza voce: "Bravi Parolo e Fares"

