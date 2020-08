Dal nostro partner OAsport.it

Sono finora 26 le squadre che sono certe di partecipare alla prossima edizione della Champions League di calcio: già composta la prima fascia e, per sette ottavi, la seconda. In casa Italia la Juventus è certa di essere in prima fascia, mentre Lazio e Inter saranno in terza dopo la chance sprecata dai nerazzurri in finale di Europa League (vincendola si sarebbero garantiti la prima). Oscilla tra terza e quarta fascia l’Atalanta, che conoscerà il proprio destino al termine dei preliminari.

FASCE GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Prima fascia

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint Germain

Zenit San Pietroburgo

Porto

Seconda fascia

Barcellona

Atlético Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Seconda o terza fascia

Ajax

Terza fascia

Lipsia

Inter

Lazio

Terza o quarta fascia

Atalanta

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Club Brugge

Borussia Mönchengladbach

Quarta fascia

İstanbul Başakşehir

Rennes

