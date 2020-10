Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 6 - Sul secondo gol subito sbaglia con un intervento interlocutorio, ma si riscatta parzialmente nella ripresa tenendo in vita l'Atalanta e consentendole di conquistare un punto d'oro.

Rafael TOLOI 5,5 - Non è semplice il compito perché l'Ajax non dà punti di riferimento in avanti. Luci e ombre. In ritardo su Neres sullo 0-1.

Cristian ROMERO 6 - Molto ruvido con entrate al limite ma prendere o lasciare: fa parte del suo repertorio. Alla fine gli dice bene.

Berat DJIMSITI 6,5 - Puntuale dietro, si propone anche davanti dialogando con gli attaccanti. Positivo.

Hans HATEBOER 5,5 - Neres è un cliente ostico e limita il suo potenziale. Frenato nelle scorribande.

Mario PASALIC 6,5 - Pimpante, cerca di intercettare il pallone e di ribaltare il fronte. Suo il suggerimento per il 2-2. Buoni gli inserimenti.

Remo FREULER 6,5 - Metronomo, punto di riferimento costante là in mezzo. Garanzia.

Robin GOSENS 5 - Con una sciocchezza mette in salita la partita dei suoi che fin lì si erano resi molto pericolosi. Il fallo su Traoré in area è goffo ed evitabile: l'Ajax ne approfitta e sfrutta il momento per lo 0-2. Poi, per sua fortuna, ci pensa Zapata...

Alejandro GOMEZ 7 - E' sempre da lui che nasce la magia. Il pallone servito a Zapata per l'1-2 è un guizzo da fuoriclasse: se avesse stoppato il pallone non sarebbe mai riuscito a sorprendere la difesa avversaria (dal 78' Luis MURIEL s.v.).

Josip ILICIC 6 - Primo tempo in sofferenza con un pallone invitante sparato fuori. Finale in crescendo (dal 78' Ruslan MALINOVSKIY s.v.).

Duvan ZAPATA 8 - Numeri alla mano è stato coinvolto in 5 gol nelle ultime 3 partite di UEFA Champions League (4 gol, un assist). Per il primo squillo stacca da fermo e fa secco il diretto avversario per l'incornata, sul secondo spacca la porta incrociando. In un aggettivo? Devastante.

All. Gian Piero GASPERINI 6 - L'Atalanta strappa un pareggio fondamentale e meritato riuscendo a risollevare una situazione delicata: l'Ajax resta a meno tre nel girone ed è la notizia più rilevante.

Le pagelle dell'Ajax

Andre ONANA 6 - Si limita a interventi non proibitivi ma puntuali, può fare poco sui gol subiti.

Noussair MAZRAOUI 5 - Soffre Gomez, viene ammonito e viene graziato dall'arbitro a inizio ripresa: meritava il secondo giallo (dal 56' Sean KLAIBER 5,5 - Si dedica solo alla fase difensiva, Pasalic lo brucia sul gol che riapre tutto).

Perr SCHUURS 5,5 - Pericoloso davanti, ma sovrastato da Zapata sull'1-2 nel duello aereo.

Daley BLIND 6,5 - Primo tempo sontuoso dove riesce a bloccare l’Atalanta con esperienza, nella ripresa fatica di più a stare dietro a Zapata.

Nicolas TAGLIAFICO 6 - Mette dei palloni velenosi in mezzo, scatena le proteste della Dea per un fallo di mano che però non sembra meritevole di rigore.

Davy KLAASSEN 6 - Tanto movimento, giocatore tosto che sa interpretare le due fasi.

Dusan TADIC 6,5 - Prezioso anche in difesa, oltre al gol su rigore. Dopo aver segnato sei gol nelle prime otto partite di UEFA Champions League (tre assist), non era riuscito a segnare in nessuna delle ultime 11 partite della competizione (quattro assist). Si sblocca a Bergamo alla dodicesima.

Ryan GRAVENBERCH 6,5 - 18 anni e personalità da vendere. Talento olandese che fa onore alla scuola Ajax.

ANTONY 7 - Il 20enne brasiliano ha qualità, velocità, inventiva e tiro. Nome da segnare per gli uomini mercato (dal 93' Zakaria LABYAD s.v.).

Lassina Franck TRAORE' 7,5 - Il giocatore del Burkina Faso è un armadio ma sa anche essere reattivo. Sul rigore subisce il fallo di Gosens mettendoci il corpo, sul 2-2 segna con un guizzo da cobra.

David NERES 6,5 - Innesca il secondo gol, le sue sgroppate fanno male (dal 69' Quincy PROMES 5,5 - Meno convincente, non ha lo sprint di chi l'aveva preceduto).

All. Erik TEN HAG 6 - Presenta una squadra spettacolare che cerca il bottino pieno a Bergamo. Torna a casa con un punto che non può accontentarlo pienamente. L'Ajax resta imbattuto nelle ultime 10 trasferte di UEFA Champions League (6 vittorie e 4 pareggi).

