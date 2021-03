non ci saranno squadre italiane visto che Juventus, Lazio e stagione 2015-2016 che non mandavamo nemmeno una squadra italiana ai quarti di finale, segno di un arretramento neanche tanto improvviso in chiave competitività in Europa. Ai quarti vanno dunque Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Porto, PSG, Borussia Dortmund e Real Madrid. Con il passaggio del turno di Bayern Monaco ( che ha eliminato la Lazio ) e Chelsea si è conclusa la tornata degli ottavi di finale. Definite le magnifiche otto che si daranno battaglia ai quarti a partire dal 6 aprile : tra queste 8 peròvisto che Juventus, Lazio e Atalanta sono state tutte eliminate . Era dallache non mandavamo nemmeno una squadra italiana ai quarti di finale, segno di un arretramento neanche tanto improvviso in chiave competitività in Europa. Ai quarti vanno dunque Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Porto, PSG, Borussia Dortmund e Real Madrid.

Calendario e risultati

Sorteggi: diretta tv su Eurosport 1

Il sorteggio per definire i quarti di finale (con tabellone per le semifinali) sarà svolto venerdì 19 marzo presso la sede UEFA di Nyon. La cerimonia si terrà alle 12 e sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 ( guarda l'offerta ), Canale 210 di Sky, e visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision.

Quando si gioca?

I quarti di finale si disputeranno ad aprile, dopo la pausa per le Nazionali. Gare di andata martedì 6 e mercoledì 7 aprile, il ritorno la settimana successiva fissato per il 13 e 14 aprile. Tra fine aprile e inizio maggio si giocheranno le semifinali, prima della finalissima del 29 maggio all'Atatürk di Istanbul in Turchia.

