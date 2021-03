Dopo Porto Borussia Dortmund , anche Paris Saint Germain e Liverpool staccano il pass per i quarti di finale di Champions League. La formazione francese allenata da Pochettino ha eliminato il Barcellona (1-1 a Parigi dopo il roboante 4-1 dell'andata al Camp Nou), mentre i Reds di Klopp hanno avuto la meglio sul Lipsia con un doppio 2-0. Il programma degli ottavi di finale si completerà settimana prossima. Martedì 16 marzo si giocheranno Real Madrid-Atalanta (1-0 per gli spagnoli all'andata) e Manchester City-Borussia Moenchengladbach (2-0), mentre mercoledì 17 marzo si chiuderà con Bayern Monaco-Lazio (si parte dal 4-1 per i tedeschi) e Chelsea-Atletico Madrid (1-0 per i Blues all'andata). Il sorteggio dei quarti di finale, nel corso del quale saranno definiti anche gli accoppiamenti delle semifinali, è in programma a Nyon venerdì 19 marzo.