Sale la tensione per Juventus-Barcellona. A poche ore dal fischio d'inizio del match valido per la seconda giornata del girone G, Andrea Pirlo ha diramato l'elenco dei convocati nel quale mancano gli infortunati De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo (il cui tampone di ieri è risultato ancora positivo al Covid). Dovrebbe essere presente Leonardo Bonucci, che proverà a stringere i denti e partire dal 1' dopo aver recuperato in tempo record dal risentimento al flessore della coscia destra che lo ha costretto al cambio contro l'Hellas domenica scorsa. Convocati anche i due 2002 Riccio e De Winter, giocatori del gruppo Primavera che ha finito l'isolamento qualche giorno fa.