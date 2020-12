Ci si avvicina a Juventus-Dinamo Kiev e andiamo a scoprire le ultime novità sulla partita. A poche ore dal fischio d'inizio del match valido per la quinta giornata del girone G. Pirlo dovrebbe affidarsi a Bonucci in difesa (ma occhio alla possibile sorpresa Dragusin, nelle ultime ore mormorato come in lizza per un posto con il rientrante Demiral). Chiesa sulla corsia destra, con McKennie in mezzo al campo al fianco di Bentancur. A sinistra Ramsey supera il ballottaggio con Bernardeschi. In avanti Alvaro Morata, squalificato per due giornate in campionato e dunque assente contro il Toro: giocherà in coppia con Cristiano Ronaldo. Bianconeri già certi della qualificazione ma che sognano ancora il primo posto. La grande novità extra campo sarà la presenza del primo arbitro donna della storia della Champions League: Stephanie Frappart.