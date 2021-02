Contro il Leicester è arrivata la terza sconfitta in campionato. Con gli ultimi risultati, il Liverpool è addirittura scivolato al 5° posto della Premier League ed è quasi addio al sogno di riconfermarsi campione. Anzi, la squadra di Klopp deve stare attenta a rientrare nelle Fab Four, visto la concorrenza spietata di questa stagione. Intanto torna la Champions, con i Reds che se la vedranno contro il non facile Lipsia che nella passata annata arrivò fino in semifinale. Ma in conferenza stampa, c'è qualcuno che chiede a Klopp se sente la necessità di un po' di "pausa” dopo un periodo sicuramente non facile.

"Mi hanno licenziato dal Liverpool? No"

Mi hanno licenziato oppure ho detto che me ne vado? No, nessuna delle due e non ho nemmeno detto che ho bisogno di una pausa di riflessione. Anche la scomparsa di mia madre ha inciso? Sono vent’anni che faccio l’allenatore e sono in grado di separare le cose. Non mi porto i problemi sul posto di lavoro, se sono qui, sono qui… Ovviamente le cose che mi succedono mi influenzano, ma nessuno deve preoccuparsi per me

"Dobbiamo essere dominanti e lo faremo"

Non dormo molto e i miei occhi sembrano gonfi, ma sono pieno di energie. Usciremo dai problemi giocando a calcio, rimanendo ancora di più insieme, combattendo con tutto ciò che abbiamo. Servono i risultati, siamo il Liverpool. Non possiamo aspettare 60 minuti prima di superare il centrocampo. Dobbiamo essere dominanti. E lo faremo. Sono pronto. I ragazzi sono pronti. Daremo tutto il possibile per uscire dalla crisi

