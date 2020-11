Quando nell’estate del 2016, Gian Piero Gasperini iniziò la sua avventura come tecnico dell’Atalanta, nemmeno nei sogni più proibiti avrebbe potuto immaginarsi di festeggiare la 200esima panchina col club orobico contro il Liverpool ad Anfield Road. Talvolta però la realtà supera anche la fantasia più sfrenata e mercoledì sera, il Gasp taglierà questo traguardo sperando magari anche in un epilogo differente rispetto a quello di 20 giorni fa quando al Gewiss Stadium, i Reds di Klopp schiantarono la sua Atalanta con un 5-0 senza appello. Il tecnico di Grugliasco sa che uscire senza le ossa rotte da Anfield sarà compito per niente agevole ma provarci è il minimo.

La 200a panchina con l’Atalanta ad Anfield che effetto mi fa? Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime, è stato un crescendo. Spero ci sia un momento ancor più alto. Non è mai semplice ripetersi, soprattutto per una società che non ha le grandi risorse come altre squadre che sono stabilmente in Champions. Non dobbiamo sbagliare mai, anche perché significa retrocedere tanto nel ranking. Non è facile, ma è molto entusiasmante. Errori da non ripetere? Dobbiamo evitare di concedere alcuni spazi dove loro sono bravi e tecnici, è chiaro che sotto quell'aspetto dovremo essere molto più bravi”.

Gasperini fa intendere che ci potrebbero esserci dei cambi di formazione.

È chiaro che rispetto alla partita di Bergamo dovremmo essere più bravi, non dobbiamo fare gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, abbiamo la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d'andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto. Sarà una partita di grande difficoltà, incontriamo una squadra di grandissimo valore. Stanno facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un'opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione. Ci sono i presupposti”.

Robin Gosens Credit Foto Getty Images

Gosens: "Ho segnato all’Everton sogno un gol anche ai Reds"

A presidiare la fascia sinistra, ci sarà Robin Gosens assente due settimane fa e che sogna in grande.

È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da giocatore. Abbiamo imparato tanto dopo il match d'andata, giochiamo contro una squadra davvero forte. Sabato sono stato sfortunato e non ho segnato per pochi centimetri, voglio chiudere il cerchio domani dopo il mio gol a Liverpool contro l'Everton in Europa League. Peccato che non ci sia Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento. Abbiamo imparato molto dal match d'andata, domani sarà importante essere corti, vogliamo essere più compatti perché loro sfruttano la profondità”.

