L’Atalanta riparte da Liverpool, dove in ballo non c’è un pezzo di qualificazione – la Dea quella se la giocherà probabilmente ad Amsterdam nell’ultimo incrocio del 9 dicembre – quanto piuttosto la possibilità di sognare di evitarlo. Un anno fa gli uomini di Gasperini, proprio da una clamorosa batosta contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City, ripartirono lanciati verso l’impresa culminata poi a Charkiv. Quest’anno l’Atalanta spera di fare la stessa cosa, consapevole di essere in una posizione di classifica assai meno disperata rispetto a quella della scorsa stagione, ma anche di non aver ancora ritrovato quella brillantezza fisica che lo scorso anno fu la base poi per costruire l’impresa.

Di certo, a Liverpool, contro i Reds freschi di agguanto al Tottenham in vetta alla Premier League, ma anche di una situazione d’emergenza complessiva piuttosto prolungata (che non ha però impedito a Klopp di rifilare una bella lezione alla Dea all’andata), l’Atalanta dovrà riuscire a evitare 3 errore dell’andata e al tempo stesso prodursi in 3 cose:

Champions League Klopp: "L'Atalanta è una minaccia. Salah sta bene" 18 ORE FA

1. Avere un approccio più "umile"

Ci sta che il Liverpool sia più forte. E non è necessario dover per forza ‘spaccare tutto’ come la formazione messa in campo da Gasperini all’andata aveva l’ambizione di fare. Per intenderci, evitare il Gomez, Muriel, Zapata con cui la Dea aveva provato a rilanciare dopo i problemi di formazione. Il che non significa snaturarsi, ma semplicemente comprendere che il Liverpool è una squadra più forte dell’Atalanta. E dunque ritornare al 3-4-2-1 classico con cui la Dea si è sempre approcciata, non rinunciando all’aggressività per provare a recuperare palla alti, ma semplicemente facendolo con i propri migliori interpreti e non inserendo una punta in più come successo all’andata, seppur come scelta di "emergenza". Errore poi in qualche modo riconosciuto a caldo anche dallo stesso Gasperini dopo lo 0-5 di Bergamo 3 settimane fa.

Gasperini lascia il campo a testa bassa dopo la batosta subita dalla sua Atalanta in Champions League contro il Liverpool (0-5) Credit Foto Getty Images

2. Ritrovare la propria intensità... O qualcosa di simile

Forse il punto più complicato in questo momento, dove anche in campionato la Dea non è ancora riuscita a far vedere quel ritmo che ha avuto nella scorsa stagione. Non che questo all’andata sia stato un errore ‘voluto’: se potesse l’Atalanta giocherebbe certamente ai ritmi che aveva nella scorsa stagione. Ma ecco, tirare fuori qualcosa in più dal serbatoio delle proprie energie, qualcosa di extra visto anche il contesto dove va a giocare – Anfield, uno dei templi del calcio – sarà necessario, specie se la squadra è consapevole di non essere al massimo della forma. In 2 parole? Dare tutto. Cosa che non ci è sembrato essere successo all’andata.

Gasperini cupo: "Corriamo meno e più piano"

3. Evitare imprecisioni

L’intervento non pulitissimo di Sportiello, piuttosto che la palla buona sprecata da Muriel in zona gol. Ecco, per uscire vivi da Anfield occorre che tutte le caselle si incastrino alla perfezione. E’ il più banale dei 3 punti questo da capire, ma anche il più importante: serve la partita ad altissimo livello di ogni singolo componente in campo. Evitare la sbavatura individuale – e a Bergamo ce ne sono state più di una – è un must che la Dea si deve mettere in testa. Senza la classica partita ad ‘alta precisione’ di tutti è difficile che una squadra inferiore possa battere una squadra superiore. Tre settimane fa si è visto piuttosto chiaramente. Così come un anno fa si vide chiaramente come l’Atalanta seppe imparare dalla batosta di Manchester contro Guardiola. I tifosi della Dea si augurano che il processo di apprendimento sia stato altrettanto rapido.

Gasperini: "Liverpool? Andata pesante, ma la Champions è aperta"

Champions League Atalanta, volo ritardato: salta la rifinitura 20 ORE FA