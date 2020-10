AJAX-LIVERPOOL 0-1

Decide la super sfida dell'Amsterdam Arena una goffa autorete del difensore argentino dei lancieri Tagliafico al minuto 35 dopo l'incursione di Sadio Mané dalla sinistra. Parte nel migliore dei modi la nuova avventura in Champions per la banda Jurgen Klopp: Reds primi - al pari dell'Atalanta vittoriosa in Danimarca - grazie a questa vittoria di rabbia e orgoglio nella settimana contraddistinta dal serissimo infortunio occorso a Virgil van Dijk. Man of the match un sontuoso Fabinho.

MANCHESTER CITY-PORTO 3-1

Apre Luis Diaz con diagonale secco in buca d'angolo di destro a coronamento di una splendida azione indivisuale, pareggia il solito Sergio Aguero (eguagliato Ruud Van Nisterlooy per gol in Champions League con la stessa maglia, 35 per l'esattezza) su calcio di rigore concesso per fallo di Pepe a lungo valutato dal Var. Nella ripresa il capolavoro di Gundogan: punizione perfetta dal limite per certificare la vittoria dell'undici di Guardiola. Festa Citizen completata dalla straordinaria firma del prodigio Ferran Torres.

OLYMPIAKOS-OLYMPIQUE MARSIGLIA 1-0

Una rete di Masouras in mischia pare sbloccare il match ma il Var non è d'accordo perchè ravvisa un offside a inizio azione. Termina comunque 1-0 la sfida del Pireo, arbitrata da Daniele Orsato, in virtù dell'incornata di Hassan nel finale su cross radiocomandato di Valbuena.

SALISBURGO-LOKOMOTIV MOSCA 2-2

Gara dalle mille emozioni quella del pomeriggio: russi in vantaggio e, dopo l'uno-due firmato compagine Red Bull, capaci di inchiodare il risultato finale sul pari.

