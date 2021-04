Vinicius protagonista assoluto con una doppietta, alla quale è da aggiungere il goal di Asensio. Di Salah la rete della speranza per il Liverpool. Klopp è alle prese con vari dubbi di formazione. Fabinho potrebbe arretrare in difesa al posto di uno tra Phillips e Kabak. In tal caso, il suo posto in mediana verrebbe preso da Thiago Alcantara. Possibili sorprese anche in avanti, con il ruolo di attaccante centrale che potrebbe essere ricoperto da Diogo Jota oppure da Firmino. Da valutare Lucas Vazquez: Odriozola e Mendy completeranno la retroguardia davanti a Courtois. Liverpool-Real Madrid: il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dalla vittoria per 3-1 conquistata dai Blancos in terra spagnola. Di Salah la rete della speranza per il Liverpool. Klopp è alle prese con vari dubbi di formazione. Fabinho potrebbe arretrare in difesa al posto di uno tra Phillips e Kabak. In tal caso, il suo posto in mediana verrebbe preso da Thiago Alcantara. Possibili sorprese anche in avanti, con il ruolo di attaccante centrale che potrebbe essere ricoperto da Diogo Jota oppure da Firmino. In casa Real Madrid, invece, se Sergio Ramos non ci sarà , il difensore verrà sostituito da Militao.

Liverpool-Real Madrid: le probabili formazioni

Liga Tacco di Benzema alla Crespo nel Clasico: il video dell'eurogol IERI A 09:57

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Real Madrid (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane

Arbitro: Björn Kuipers (Olanda)

Benzema non convocato in Nazionale, Zidane: "Non me lo spiego"

Statistiche OPTA

Il Real Madrid ha vinto 15 dei 16 precedenti incontri negli ottavi di finale dopo aver vinto l'andata con due o più gol, ad eccezione dei quarti di finale 2003/04 contro il Monaco (4-2 nell'andata, 1-3 nel ritorno).

Dopo aver vinto i primi tre incontri con il Real Madrid nelle competizioni europee, il Liverpool ha perso ognuna delle ultime quattro contro il club spagnolo.

Questa sarà la terza visita del Real Madrid ad Anfield per affrontare il Liverpool in una competizione europea: ha perso 0-4 nel marzo 2009 e ha vinto 3-0 nell'ottobre 2014 (entrambi in UEFA Champions League).

Il Real Madrid ha segnato in ognuna delle ultime 23 partite a eliminazione diretta di UEFA Champions League da quando ha pareggiato senza reti contro il Manchester City nella semifinale 2015/16.

Sette degli otto gol di Marco Asensio in UEFA Champions League con il Real Madrid sono arrivati ​​agli ottavi di finale della competizione. Salah ha segnato in ognuna delle sue ultime quattro presenze in UEFA Champions League.

Klopp: "Sarò il prossimo ct della Germania dopo Low? No"

Champions League Real Madrid-Liverpool, 5 verità: van Dijk, dove sei? 07/04/2021 A 07:57