Calcio

Champions League, Luis Muriel: "Real Madrid? Se si dà tutto si può vincere con chiunque"

CHAMPIONS LEAGUE - "Vivo questo momento con allegria, cercando di godermi quello che sto facendo. Affrontare il Real Madrid è prestigioso, dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l'unico per modo per fare grande prestazioni contro queste squadre". Così Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League con il Real Madrid.

