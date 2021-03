Manchester City per il ritorno in campo, e al gol, di Sergio Agüero, che Guardiola per tentare di vincere il campionato e la Champions League Ma non è tutto oro quello che luccica, si suol dire... All'indomani dalla C'era grande felicità in casaper il ritorno in campo, e al gol, di, che contro il Fulham era tornato a segnare in Premier League dopo più di un anno di digiuno. Un'arma in più perper tentare di vincere il campionato e la Champions League nella stessa stagione , si suol dire... All'indomani dalla vittoria contro il Borussia Mönchengladbach nel ritorno degli ottavi di Champions (2-0), Agüero ha avuto un duro sfogo con un membro dello staff di Guardiola. Il perché? Perché i suoi compagni non gli passano la palla.

La dichiarazione

Non mi passano più la palla. [Agüero]

Queste le parole che l'attaccante argentino avrebbe rivolto ad un membro dallo staff, secondo quanto riportato da ESPN. E al minuto 89' del match contro i tedeschi c'è un chiaro esempio di quanto accaduto. Contropiede fatto partire proprio da Agüero, transizione di De Bruyne che sceglie poi di passare a Mahrez defilato, piuttosto che ad Agüero tutto solo dall'altra parte. Una svista o proprio De Bruyne non gliela voleva passare?

Agüero a colloquio con Guardiola Credit Foto Getty Images

ESPN ha aperto il caso, pensando ad una possibile rivalsa dei giocatori del City nei confronti del proprio compagno di squadra. C'è anche il contesto da considerare: l'argentino è in scadenza di contratto e sembrerebbe aver già avvisato tutti di voler lasciare il club per andare al Barcellona nella prossima stagione. Agüero è diventato un problema e non è più una risorsa?

