Manchester City-Borussia Dortmund: gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Match affascinante e di sicuro interesse. e il grande ex Gundogan mediani ai lati del perno Rodri, mentre in avanti Bernardo Silva e Sterling potrebbero essere accompagnati da Foden, favorito su Gabriel Jesus. Borussia Dortmund, invece, con Hitz ancora preferito a Bürki tra i pali, Emre Can e Guerreiro terzini con Akanji e Hummels centrali. Delaney, Bellingham e Dahoud saranno il trio mediano, mentre il tridente sarà formato da Thorgan Hazard e Reus ai lati di Haaland. . Match affascinante e di sicuro interesse. Skyblues in campo con il canonico 4-3-3 : Ederson tra i pali, Walker e Cancelo esterni, Ruben Dias e Laporte in mezzo. De Bruyne, mentre in avanti Bernardo Silva e Sterling potrebbero essere accompagnati da Foden, favorito su Gabriel Jesus. Borussia Dortmund, invece, con Hitz ancora preferito a Bürki tra i pali, Emre Can e Guerreiro terzini con Akanji e Hummels centrali. Delaney, Bellingham e Dahoud saranno il trio mediano,

Manchester City-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Champions League I 6 motivi per guardare i quarti di Champions League 19 ORE FA

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Foden, Sterling. All. Guardiola

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney, Dahoud; Hazard, Haaland, Reus. All. Terzic

Arbitro: Ovidiu Hațegan (Romania)

Guardiola chiude ad Haaland: "A queste cifre non compriamo"

Statistiche OPTA

Manchester City e Borussia Dortmund si sono affrontate nella fase a gironi della Champions League 2012-13: un pareggio per 1-1 all'Etihad e una vittoria per 1-0 per il Dortmund al Signal Iduna Park.

Il Manchester City ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Champions League contro avversarie tedesche (1p) e ha ottenuto 12 vittorie contro squadre tedesche in totale; solo Real Madrid (26), Barcellona (20) e Man Utd (13) hanno vinto più partite contro queste squadre.

Da quando ha perso la prima partita della fase a gironi contro la Lazio, il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite di Champions League (5v 2p) - l'ultima volta che ha avuto una striscia più lunga nella competizione è stato tra il 2012 e 2013, 11 partite senza perdere.

Finali comprese, questa sarà la 60esima partita di Pep Guardiola da allenatore nelle fase a eliminazione diretta della Champions League - solo Carlo Ancelotti ne ha fatte di più (62).

Il Manchester City non ha subito gol nelle ultime sette partite di Champions League - solo l'Arsenal nel 2005-06 ha avuto una serie più lunga di partite consecutive lasciando la porta inviolata (10 di fila).

Erling Haaland ha segnato in ognuna delle sue ultime sei partite di Champions League: se segna in questa, diventerà il quinto giocatore nella storia della competizione a segnare sette reti consecutive (dopo Cristiano Ronaldo x2, Robert Lewandowski , Edinson Cavani e Ruud van Nistelrooy).

Raiola e il papà di Haaland a Barcellona, le immagini del blitz

Champions League I 6 motivi per guardare i quarti di Champions League 19 ORE FA