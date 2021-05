Mbappé, ancora alle prese Mahrez, ancora a segno, questa volta con una doppietta, ma tutto il City ha convinto giocando di squadra. Irreprensibili i due centrali difensivi, maestoso De Bruyne, concreto Fernandinho e quel pressing fino all'area di rigore avversaria che ha dato filo da torcere alla manovra offensiva dei parigini. Neymar ci ha provato qua e là, ma ha avuto solo una vera occasione in area di rigore. In finale ci va la più forte, Già in partenza era una rimonta quasi impossibile da immaginare, resa ancora più difficile dall'assenza di, ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio . Poi ci si è messo anche il cinismo del City, contro la pochezza offensiva del PSG che faticava a trovare dei varchi con un Icardi mai in partita . A prendersi lo scettro è, ancora a segno, questa volta con una doppietta, ma tutto il City ha convinto giocando di squadra. Irreprensibili i due centrali difensivi, maestoso, concreto Fernandinho e quel pressing fino all'area di rigore avversaria che ha dato filo da torcere alla manovra offensiva dei parigini.ci ha provato qua e là, ma ha avuto solo una vera occasione in area di rigore. In finale ci va la più forte, in attesa di Chelsea-Real Madrid

Tabellino

Manchester City-PSG 2-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva (82' Sterling), Fernandinho, Gündogan; Mahrez, De Bruyne (82' Gabriel Jesus), Foden (85' Agüero). All. Pep Guardiola

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (75' Dagba), Marquinhos, Kimpembe, A.Diallo (82' Bakker); L.Paredes (75' Danilo Pereira), Verratti, Ander Herrera (62' Draxler); Di Maria, Icardi (62' Moise Kean), Neymar. All. Mauricio Pochettino

Marcatori: 11' e 63' Mahrez (M)

Arbitro: Björn Kuipers

Ammoniti: 22' Ander Herrera, 71' Verratti, 71' Zinchenko, 74' De Bruyne, 87' Kimpembe, 89' Danilo Pereira

Espulsi: 69' Di Maria (P)

Calendario e risultati

La cronaca in 8 momenti

11' GOL MAHREZ - Manchester City avanti con un gol in tap-in di Mahrez. Tutto nasce dal superbo lancio di Ederson per Zinchenko, che parte in posizione regolare, appoggia per Mahrez che calcia addosso a Marquinhos, si avventa sul pallone Mahrez che batte Navas per l'1-0.

Riyad Mahrez batte Navas per il gol dell'1-0 City Credit Foto Getty Images

17 TRAVERSA MARQUINHOS - Il PSG prova subito a rispondere ma Marquinhos, trovato da Di Maria, centra la traversa con il suo colpo di testa.

20 CHANCE PER DI MARIA - Ederson sui piedi di Bernardo Silva che non controlla bene, ci prova subito Di Maria a porta vuota, ma sfiora solo il palo alla sinistra del portiere del City. Altra occasione per il pareggio.

45+2 DOPPIA OCCASIONE CITY - Mahrez ci prova sul primo palo ma risponde Navas, poi Bernardo Silva cerca il palo più lontano, ma Kimpembe devia in angolo.

55 OCCHIO A NEYMAR - Il brasiliano prima supera Rúben Dias, ma poi calcia e trova Zinchenko che chiude bene sul primo palo.

Neymar anticipato da Ruben Dias durante Manchester City-PSG Credit Foto Getty Images

63' RADDOPPIO DI MAHREZ- Gol che chiude difatti il match e il discorso qualificazione, con Mahrez che brucia Diallo sul servizio di Foden e batte Navas per il 2-0.

69' ESPULSO DI MARIA- Frustrazione per il PSG e Di Maria rifila un pestone a Fernandinho a palla ferma. Kuipers non può far altro che estrarre il cartellino rosso.

Di Maria Credit Foto Twitter

77' FODEN TROVA IL PALO - Gran controllo di Foden sul tocco di Fernandinho, supera Kimpembe e colpisce un palo pieno clamoroso, a Navas battuto.

Il momento social

Il City prenota per Istanbul...

Il migliore

Riyad MAHREZ - Protagonista assoluto della sfida, e volto del City che vola in finale. I due gol spengono le speranze di rimonta del PSG, ma nella sua prestazione c'è anche tanto lavoro in fase di non possesso.

Il peggiore

Mauro ICARDI - Un corpo estraneo al match. Tocca pochissimi palloni, ma soprattutto non sembra assolutamente coinvolto nelle faccende parigine. Bocciato ampiamente.

Mauro Icardi, Manchester City-PSG, Champions League 2020/21. Getty Images Credit Foto Getty Images

La statistica

127 - Gli anni che ci sono voluti per centrare la finale della massima competizione europea. Per il City è la prima finale in Champions League della propria storia.

Le pagelle

