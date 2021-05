Manchester City batte 2-0 il PSG e Verratti è stato durissimo contro l'arbitro a fine partita. Tutto è partito dall'espulsione di Di Maria che ha lasciato Kuipers dopo le sue proteste. Ilbatte 2-0 il prenota il biglietto per Istanbu l, conquistando per la prima volta un posto in una finale di Champions League. Qualificazione, praticamente, mai in discussione durante il match dell'Etihad, maè stato durissimo contro l'arbitro a fine partita. Tutto è partito dall'espulsione diche ha lasciato il PSG in 10 dal 69' . Verratti non ha usato mezzi termini per descrivere la conversazione avuta condopo le sue proteste.

Calendario e risultati

Champions League Manchester City-PSG 2-0, le pagelle: Icardi, dove sei? UN' ORA FA

Le parole di Verratti

Si parla sempre di rispetto verso l'arbitro. L'arbitro ci ha detto 'fuck off' a me e a Paredes. L'avessi fatto avrei avuto una squalifica di quattro giornate. [Verratti a RMC]

Parole durissime quelle del centrocampista abruzzese, che anch'esso ha rischiato poi l'espulsione per due falli molto ravvicinati che entrambi avrebbero meritato il giallo. Sarà vero? La UEFA aprirà sicuramente un'inchiesta per sentire i diretti interessati.

Poi sulla partita

Ci abbiamo creduto fino all'espulsione, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo giocato meglio di loro. Purtroppo ci hanno segnato alla prima occasione, come all'andata, ma quando giochi contro le grandi squadre va così. Abbiamo lottato fino alla fine e potremo guardarci negli occhi consapevoli di aver dato tutto. Siamo arrivati in semifinale per due anni di seguito, è stata una bella corsa e volevamo arrivare in finale, ma non ci siamo riusciti. Quando giochi contro le grandi squadre, è impossibile attaccare per 90' senza soffrire

La Champions resta un sogno

Prima o poi la vinceremo, dobbiamo crederci, ma anche il City se lo meritava perché lavora con lo stesso allenatore da 6-7 anni e sono arrivati in finale per la prima volta. Dobbiamo lodare il nostro percorso, non è facile conquistare in due anni una finale e una semifinale. Dobbiamo andare avanti così, Pochettino è qui solo da 5 mesi

Da "zero tituli" a "culla di oro", Mou abbraccia la Roma

Champions League Il City vince ancora e va in finale: PSG spazzato via 2-0 4 ORE FA