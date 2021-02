"Dovete mantenere il possesso!" "Ma non mi urlare addosso". "Ma come non urlare?! Stiamo soffrendo." Che succede? Chi è che sta urlando? Ma soprattutto, perché sta urlando? A leggerla distrattamente sembra una di quelle conversazioni apocalittiche dei film. Quando la nave sta affondando ed il capitano, insieme ai suoi marinai, inizia a perdere il controllo. Solitamente l’epilogo è di due tipi: o la nave affonda, con tutti gli annessi e connessi, o arriva il James Bond di turno e salva tutti quanti.

Martedì 16 febbraio al Camp Nou, Gerard Piqué, uno dei leader storici del Barcellona, recitava il ruolo del capitano della nave. La sua barca stava imbarcando acqua da tutte le parti e lui, urlando come una 15enne al concerto del proprio idolo, richiamava i propri marinai (compagni) all’ordine. Ma perché era così nervoso?

Su di loro si era appena abbattuta la prima ondata del nuovo talento generazionale. Un’ondata talmente potente da far preoccupare anche un capitano di lungo corso come il buon Gerard. Un’ondata giovane (classe 1998), ma talmente impetuosa da far tremare – e poi crollare – uno dei vascelli più belli e imponenti d’Europa.

Dal pallone della Champions al Pallone d'Oro il passo è breve

32’, 65’ , 85’. Sono questi i numeri con cui Kylian Mbappe ha sigillato il cambio della guardia. Con intervalli regolari ma letali, il nativo di Bondy ha scomodato tutti i paragoni più pesanti. "Sembra Ronaldo il fenomeno", "assomiglia al primo Cristiano Ronaldo del Man United", "si è imposto come il primo Messi". Insomma, Mbappe ha messo d’accordo tutti quanti. Gli anni ’20, iniziati da poco più di due mesi (io il decennio lo conto 10-20), saranno gli anni di Mbappe.

Proprio come durante Argentina-Francia del Mondiale 2018 (il primo scontro con Messi), il piccolo Kylian ha imposto il suo ritmo. Quello di un giocatore quasi vintage per come può far esplodere gli schemi. Quando Ronaldo si manifestò al mondo con quell’eurogol storico contro il Compostela, lo fece proprio come Kylian. "Mi fate trovare tre difensori intorno? Bene, io vi salto tutti".

Il francese ha la velocità del possesso e l’intelligenza del corpo, della testa e del passaggio. Può creare per sé e per i compagni. Sa segnare in qualsiasi modo. Ha la personalità della generazione Z, del voglio tutto e subito. Il 1998 è il suo anno di nascita. La Nike è il suo sponsor e il calcio è il suo mondo. Dal pallone di Champions, portato a casa ieri sera, al Pallone d’Oro il passo è veramente breve. Basta una sgasata e la premiazione di dicembre, proprio in concomitanza con il suo compleanno, è subito dietro l’angolo.

È già meglio di tutti?

Proprio come nel 2006-2007, quando Ronaldo e Messi entrarono a gamba tesa nel mondo del calcio mostrando uno stile di gioco estetico e cinico, Mbappe sembra aver fatto lo stesso. In poco più di 20 anni di vita ha già vinto un Mondiale, tutto quello che c’è in Francia, una valanga di premi individuali e tantissimi riconoscimenti giovanili. È a tutti gli effetti il padrone della contemporaneità.

Questo gli permette di superare l’argentino, il portoghese e il polacco? Io aspetto ancora per dirlo. Dopo serate come quella di ieri, ubriache di esaltazione, è giusto mantenere l’equilibrio. Bisogna analizzare e soppesare la prestazione in relazione ai rivali e ai compagni. Nel PSG ci sono stati almeno 5 giocatori da 7 in pagella, con Kylian padrone assoluto, mentre nel Barcellona pochissime sufficienze. I paragoni fanno bene il giusto, ed è per questo che serviranno ulteriori conferme, ma una cosa è già chiara: Mbappe non ha niente da invidiare a nessuno.

Meglio senza Neymar?

Come ultimo paragrafo voglio lanciare una provocazione che è nata spontanea dopo la partita di ieri. Senza la presenza di Neymar, il francese ha saputo scavare delle voragini in ogni situazione di gioco. Libero di incidere e decidere. Con il brasiliano arruolabile avrebbe fatto lo stesso?

O’ Ney è nettamente il principale antagonista di Mbappe verso il pallone d’Oro – e pensare che il PSG può schierare sia Mbappe che Neymar fa spavento – però proprio come Messi fu svincolato dalla convivenza con Ronaldinho, magari al francese farebbe bene un sistema in cui può brillare di luce propria. Ovviamente servono più partite per valutare con precisione, però quella di ieri è stato un esempio più che discreto.

Non so, è una provocazione. Secondo me si potrebbe provare, anche se temo che il rientro del brasiliano obblighi Poch a schierarli entrambi. Però, considerando che Neymar ha 29 anni e Mbappe solo 22, fossi nella dirigenza del PSG non avrei dubbi su chi rinnovare.

