Pirlo: "Dna Champions? Anche il Milan a volte ha steccato"

L'ultimo anno senza Messi e CR7 ai quarti

Champions League Juve, tonfo anche in Borsa: in apertura il titolo perde il 6,5% 13 ORE FA

Nel 2005 i quarti di finale furono Milan-Inter, Lione-PSV, Chelsea-Bayern Monaco e Liverpool-Juventus. Il 7 dicembre 2004 Lionel Messi esordisce in Champions League, nella sconfitta esterna per 2-0 contro lo Shakhtar. Quando realizza la sua prima rete in prima squadra (in Liga contro l'Albacete il 1º maggio 2005) ha solo 17 anni, 10 mesi e 7 giorni. Nel frattempo, il Barça era uscito dalla Champions agli ottavi per mano del Chelsea di José Mourinho. Cristiano Ronaldo, invece, gioca nel Manchester United, sconfitto sempre agli ottavi dal Milan di Carlo Ancelotti con un doppio 1-0. Quell'anno la Coppa andrà al Liverpool nell'incredibile finale di Istanbul mentre il Pallone d'Oro lo vincerà Ronaldinho.

Messi

Uomo da 119 gol in Champions, Messi ha conquistato il trofeo quattro volte e ha vinto il Pallone d'Oro in sei occasioni (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). La sua storia con il Barcellona, però, ha subito degli scossoni negli ultimi tempi . L'unica speranza di rinnovo passa dal nuovo (vecchio) presidente Laporta.

Barcellona

2005 - Ottavi

2006 - Vittoria

2007 - Ottavi

2008 - Semifinali

2009 - Vittoria

2010 - Semifinali

2011 - Vittoria

2012 - Semifinali

2013 - Semifinali

2014 - Quarti

2015 - Vittoria

2016 - Quarti

2017 - Quarti

2018 - Quarti

2019 - Semifinali

2020 - Quarti

2021 - Ottavi

Cristiano Ronaldo

La carriera di Cristiano Ronaldo è stata più itinerante. Con 134 gol in Champions League, la prima nella stagione 2006-07 nel 7-1 alla Roma, il portoghese ha conquistato il successo finale cinque volte: una con il Manchester United e quattro con il Real Madrid. Il Pallone d'Oro è arrivato in cinque occasioni: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. CR7 e Messi entrambi fuori agli ottavi fa riflettere sul tempo che inesorabilmente passa per tutti. Siamo davvero arrivati alla fine di un'era?

Manchester United

2005 - Ottavi

2006 - Gironi

2007 - Semifinali

2008 - Vittoria

2009 - Finale

Real Madrid

2010 - Ottavi

2011 - Semifinali

2012 - Semifinali

2013 - Semifinali

2014 - Vittoria

2015 - Semifinali

2016 - Vittoria

2017 - Vittoria

2018 - Vittoria

Juventus

2019 - Quarti

2020 - Ottavi

2021 - Ottavi

Pirlo difende CR7: "Capita anche ai campioni di non segnare"

Champions League Da "Tradita da Ronaldo" a "Buio Juve": il flop sui giornali 15 ORE FA