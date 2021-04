Puoi avere il possesso del pallone, puoi flirtare tutta la notte con una donna, ma poi arriva un altro e la conquista.

Il PSG ha perso per 1-0 ma in virtù del 3-2 all'Allianz Arena è riuscito a superare il turno e ad accedere alla semifinale. MVP del match proprio l'ex Barcellona, che al triplice fischio si è reso protagonista di un'esultanza in faccia a Joshua Kimmich. Sono queste le parole di Neymar Jr a TNT Sports Brasil al termine del ritorno dei quarti di finale di Champions League giocato contro il Bayern Monaco. MVP del match proprio l'ex Barcellona, che al triplice fischio si è reso protagonista di un'esultanza in faccia a Joshua Kimmich.

"È divertente perché non ho esultato contro di lui ma assieme a Paredes, Kimmich si è trovato lì vicino. Probabilmente era destino. Aveva detto che la loro squadra era la migliore, che avrebbero vinto. Era sicuro che sarebbero andati in semifinale. Al PSG mi sento molto a mio agio. Sono più felice di prima".

Champions League PSG-Bayern, le pagelle: Neymar stellare ma sfortunato 11 ORE FA

Neymar lontano da Parigi? Al-Khelaifi lo blinda

"Penso che l’anno prossimo Neymar sarà al PSG e che ci resterà per molto tempo, ancora a lungo. Lui e Mbappé non hanno motivo per andarsene".

Modric chiama Mbappé: "I fuoriclasse sono benvenuti al Real"

Calciomercato 2020-2021 Abidal: "Allegri era nella mia lista per allenare il Barça" 22/03/2021 A 18:02