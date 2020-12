Il caso Suarez si espande a vista d'occhio. In giornata sono arrivate due notizie: secondo i PM incaricati dell'inchiesta, l'esame di Suarez era concordato con i suoi professori già dal giorno prima, mentre la Juventus ha poi tentato di ostacolare l'indagine . Paratici, questa volta, non ha voluto commentare gli ulteriori sviluppi e si vuole concentrare solo sulla partita del Camp Nou. E tra Messi e Ronaldo...

È sempre Barcellona-Juventus. Siamo tra i fortunati che possono goderselo in questo palcoscenico. Peccato non ci sia il pubblico, speriamo torni a breve. Pirlo mi ha sorpreso con qualche scelta? Non ce n'è una che mi incuriosisce di più, mi incuriosisce vedere come migliora questa squadra. Siamo curiosi di vedere come gioca ogni partita, come cresciamo