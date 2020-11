La Lazio di Simone Inzaghi supera lo Zenit di San Pietroburgo all’Olimpico e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo esaltante bottino di 8 punti in 4 partite. La concomitante vittoria del Borussia Dortmund di Haaland contro il Bruges non può che far sorridere i biancocelesti: prime due compagini del Gruppo F, dunque, in fuga e più che mai lanciate in attesa dello scontro diretto del prossimo 2 dicembre in Germania (in caso di vittoria banda Inzaghi matematicamente qualificata). Ancora una volta il trascinatore biancoceleste è stato Ciro Immobile, ma in copertina finisce anche Marco Parolo con un (fantastico) gol a premiare un momento fortunato per il navigato centrocampista