Passare questo turno significava tantissimo. Per i giocatori, per il club, per il nostro presidente e ovviamente anche per me. Adesso però vogliamo andare avanti. Dovremo preparare bene la partita contro il PSG.

Ma oltre alla soddisfazione c’è di più. Un record. Per otto volte il nativo di Santpedor è arrivato tra le prime quattro di Champions League, eguagliando il record di José Mourinho. La conferenza stampa di Pep Guardiola dopo la vittoria sul campo del Borussia Dortmund è suonata esattamente come una liberazione. Il raggiungimento della semifinale - la seconda nella storia del club - come l’ennesimo tassello per trovare la ricompensa nel lavoro quotidiano.Per otto volte il nativo di Santpedor è arrivato tra le prime quattro di Champions League, eguagliando il record di José Mourinho.

Tutte le stagioni di Guardiola in Champions League

STAGIONE CHAMPIONS LEAGUE Barcellona 2009 Vittoria Barcellona 2010 Semifinale Barcellona 2011 Vittoria Barcellona 2012 Semifinale Bayern Monaco 2014 Semifinale Bayern Monaco 2015 Semifinale Bayern Monaco 2016 Semifinale Manchester City 2017 Ottavi di Finale Manchester City 2018 Quarti di Finale Manchester City 2019 Quarti di Finale Manchester City 2020 Quarti di Finale Manchester City 2021 Semifinale

Lo ha fatto in sole 12 stagioni da manager, fissando uno standard difficilmente replicabile per tutti coloro che ogni giorno si svegliano con la scimmia di fare gli allenatori, scrivendo la storia. Però, la competizione non è ancora finita. Questo record è messo lì, pronto per essere battuto magari già l’anno prossimo, ma la voglia di fissarne un altro è subito all’orizzonte. Portare il Manchester City sul tetto d’Europa per la prima volta nella storia del club inglese.

