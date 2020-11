" Abbiamo visto e studiato questa squadra, abbiamo visto anche le gare che ha disputato in Champions e non meritava il passivo di Barcellona - spiega - Ha giocatori veloci, buone trame di gioco, dobbiamo rispettarla perché tutte le gare sono difficili e i tre punti col Ferencvaros sono gli stessi che con altre squadre ".

" Il modulo a Cesena era lo stesso - prosegue - ha svolto lo stesso lavoro fatto da Ramsey o Kulusevski in altre partite. Domani magari ci sarà qualcun altro, ma il nostro concetto di calcio non cambierà ".

A Budapest ci sarà il pubblico , aspetto da non trascurare per Pirlo:

"Ci condiziona in meglio, il pubblico ti dà una sensazione di sentire di più le difficoltà in fase difensiva. Quando senti la gente che incita la squadra avversaria l'attenzione si alza, è un fattore positivo per tutti noi e anche per la gente che viene allo stadio".