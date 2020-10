Già perché se non ci sono dubbi riguardo alla presenza di Leo Messi allo Stadium, molti invece ce ne sono riguardo a quella di Cristiano Ronaldo – isolato da più di 10 giorni nella sua villa di Torino dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’asso portoghese quest’oggi, insieme al resto dei giocatori si è sottoposto al tampone, se risulterà negativo potrà essere a disposizione di Andrea Pirlo altrimenti sarà costretto a perdersi la supersfida con l’arcirivale Leo. Inevitabile che la prima domanda in conferenza stampa per il tecnico bianconero sia stata sulle chance di vedere in campo il portoghese ma Pirlo è stato costretto a rimanere vago.