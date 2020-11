Calcio

Champions League, Pirlo: "La sconfitta col Barcellona ci ha fatto bene"

L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo spiega come la sua squadra ha reagito dopo la brutta sconfitta di 7 giorni fa contro il Barcellona: "Quella partita ci ha fatto capire che ci serve più determinazione e organizzazione per giocare questo tipo di match. Ci è servita come lezione, nel ritorno giocheremo meglio".

00:00:33, 40 Visualizzazioni, un' ora fa