Calcio

Champions League, Pirlo prima di Juve-Porto: "Pressione? Abbiamo carte in regola per andare avanti"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è consapevole che i bianconeri hanno tutto da perdere domani e non pensa a un eventuale fallimento: "Sarri e Allegri esonerati dopo ko in Champions? Se dovessi pensare questo non sarei neanche venuto in conferenza".

00:02:06, 19 minuti fa