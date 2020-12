Andrea Pirlo si appresta ad affrontare l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, dove la Juventus, già qualificata, ha la possibilità di chiudere al primo posto il proprio girone, nonostante debba affrontare una corazzata del calcio internazionale, anche se non nella sua versione migliore, il Barcellona.

Il primo posto nel girone

Il tecnico della Juventus crede che sia possibile giocarsela per arrivare in testa alla fine e poter ottenere un sorteggio più favorevole per gli ottavi di finale: "Dobbiamo crederci, sarà una partita difficile e in parte bisognerà soffrire. Sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, giusto giocare a viso aperto, non avremo nulla da perdere. Sapendo degli errori all'andata ma anche delle cose buone che abbiamo fatto. Siamo sereni e convinti che tutto possa succedere. Il primo posto è importante per la nostra crescita e per aumentare la nostra autostima. Queste sono partite da giocare per far crescere ciò che è dentro e ciò che è da migliorare. A parte la classifica, arrivare primi ti dà qualcosa di diverso rispetto al sorteggio. Però è più importante quello che mettiamo in campo domani e quello che ritroveremo alla fine della gara se faremo un'ottima partita".

Una brutta andata per imparare

L'andata non fu delle più lusinghiere per la Juventus. Mister Pirlo vuole usarla come punto di partenza per un miglioramento: "La partita dell'andata l'abbiamo vista e rivista. Le sconfitte migliorano le partite che devi giocare e possono essere d'aiuto per il futuro. Dobbiamo sicuramente migliorare rispetto all'andata la fase di non possesso, dobbiamo essere molto stretti con le linee di centrocampo e di difesa perché non dobbiamo farci trovare scoperti tra le linee, loro portano tanti giocatori su sulla trequarti. Dobbiamo essere stretti e cercare di farli giocare lateralmente dove avremo più spazio per aggredirli. Non credo si possa parlare di svolta. Di cambiare l'atteggiamento. Abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso tra il primo e il secondo tempo dove abbiamo vinto tutti i duelli. Il dna non deve mai mancare".

Ronaldo o Messi?

All'andata Cristiano Ronaldo, positivo al Covid, non c'era. Questa volta CR7 potrà finalmente tornare ad affrontare il suo rivale per il titolo di giocatore più forte, Lionel Messi. Ma Pirlo non vuole fare paragoni.

Non è giusto dire chi è meglio. Hanno dato spettacolo e lo fanno da 15 anni. Si sono divisi i Palloni d'Oro degli ultimi 15 anni. È un peccato dire se è meglio uno o l'altro.

"Sono fenomeni che fanno gioire milioni di tifosi ogni volta che scendono in campo - prosegue - non è giusto dire chi è più bravo. Bisogna ringraziarli perché fanno bene al calcio".

Il momento di Messi e Barcellona

Come dicevamo, però, è un momento particolare per i blaugrana, che non sono più la squadra imbattibile di una volta. Pirlo però non vuole abbassare la guardia: "Non credo alla crisi del Barcellona.Hanno cambiato allenatore senza aver lavorato ma andando sempre in campo a giocare. Deve trovare le soluzioni migliori e mettere i giocatori nelle migliori condizioni per rendere al meglio. Ma si gioca ogni tre giorni ed è difficile anche per lui. Ma è una grande squadra, si riprenderà anche in campionato. Messi? Questo è un momento particolare della sua vita, non della sua carriera. Ha avuto qualche problema quest'estate per voler rimanere al Barcellona. Ma nelle partite ha sempre dimostrato il suo valore quindi più che a livello tecnico sia un problema mentale. Noi non vogliamo entrarci però nei problemi quindi lasciamo al Barcellona e a Messi parlare di queste cose. In campo è un fenomeno e l'ha dimostrato anche questo scorcio di campionato e Champions League".

Buffon forse in campo

E a proposito di campioni, forse ci sarà la possibilità di vedere Gianluigi Buffon in porta contro i catalani:

Gigi sta meglio, ha recuperato dall'infortunio. Potrebbe essere della gara domani perché si merita un palcoscenico così importante e potrebbe giocare.

