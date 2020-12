14' minuto della gara tra PSG e Basaksehir , decisiva per la sorte dei parigini che cercano la qualificazione agli ottavi di finale all'ultimo respiro. Demba Ba si anima a bordo campo, ma per cosa? L'attaccante della squadra turca, quest'oggi in panchina, se la prende severamente con il quarto uomo Sebastian Coltescu, reo di aver pronunciato la parola “Negru” in direzione di Pierre Webó , vice allenatore dei turchi che era andato a protestare per un brutto fallo a centrocampo di Presnel Kimpembe.

Da lì la reazione di Demba Ba che senza mezzi termini dice “Why you said negro?”, ma viene espulso dal direttore di gara. Ecco che in quel momento l'intera squadra del Basaksehir, indignata, torna negli spogliatoi non volendo più giocare in questo clima di razzismo. Anche il PSG torna negli spogliatoi, con l'arbitro che non può far altro che sospendere il match.