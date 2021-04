Il PSG perde un altro pezzo, anche questo tra i più pregiati a disposizione.è positivo al, ad annunciarlo è la stessa società parigina attraverso i propri canali social. Dopo Verratti - dunque - alla corte diè costretto a fermarsi anche l'ex terzino della Roma, due assenze di certo non di poco conto in vista dei quarti di finale di Champions League in cui andrà in scena il remake dell'ultima finale contro il. Il calciatore, come specificato dalla società, si trova già in isolamento precauzionale. Alessandro Florenzi, non è altro che l'ultima "vittima" della pausa delle Nazionali: tra gli azzurri, infatti, oltre al compagnosono risultati positivi anche il difensore della Leonardo Bonucci e diversi membri dello staff di Roberto Mancini.