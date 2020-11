Oltre al danno la beffa, o meglio, in questo caso...prima la beffa del danno. Il PSG esce sconfitto e con le ossa rotte dalla trasferta di Champions League contro il Lipsia, ma prima, come se non bastasse, la squadra parigina era incappata in uno spiacevole inconveniente: mezza squadra rimasta bloccata nell'ascensore dell'albergo in cui si trovava in ritiro alla vigilia della sfida della Red Bull Arena.