Champions League

Piove sul bagnato in casa Real Madrid. La trasferta di Bergamo si avvicina e Zidane continua a perdere i pezzi in vista della gara d'andata contro l'Atalanta. Ora anche Benzema pare essersi fermato, con il francese bloccato in allenamento e non convocato per la sfida contro il Valladolid, anticipo della 24a giornata. Un bel problema per il tecnico francese che dovrà fare già a meno di Sergio Ramos, Hazard, Valverde, Carvajal, Marcelo, Odriozola, Militão e Rodrygo.