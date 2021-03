Niente impresa. L'Atalanta è eliminata dalla Champions League. Il Real Madrid fa tesoro dell'1-0 dell'andata, si impone per 3-1 in casa e vola ai quarti di finale. Troppo Real per una Dea che, per gran parte dell'incontro, non riesce a giocare il suo solito calcio, venendo punita dalla qualità superiore degli avversari e pure da una sciocchezza di Sportiello , il cui errore è determinante per consegnare a Benzema il pallone del vantaggio. Poi ecco il raddoppio di Sergio Ramos su rigore, concesso dall'arbitro Makkelie per un intervento falloso di Toloi su Vinicius Junior . Nel finale Muriel accorcia con uno splendido calcio di punizione, ma pochi secondi dopo il neo entrato Asensio rispedisce al mittente ogni illusione fissando il punteggio sul definitivo 3-1. L'avventura europea dei nerazzurri finisce qui. Senza troppi rimpianti, se non l'espulsione di Freuler a Bergamo. E con la possibilità, attraverso il campionato, di ricominciare tutto da capo l'anno prossimo.