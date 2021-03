Champions League

A pochi minuti dal fischio di inizio della partita contro l'Atalanta , l'ex calciatore del Real Madrid Emilio Butragueno - oggi ambasciatore del club spagnolo - ha parlato a Sky Sport: "Il ritorno di Ronaldo? Vedremo. Questa sera siamo qui, giochiamo contro una squadra difficile, per noi è come una finale. Vogliamo arrivare al sorteggio di venerdì, le energie sono rivolte a quello". Cristiano Ronaldo , intanto, è molto attivo sui social negli ultimi giorni. Dopo i lunghi post di domenica e lunedì per celebrare il sorpasso a Pelé nella graduatoria dei cannonieri di tutti i tempi, rivendicando anche i tanti successi che ancora vuole conquistare, CR7 si autocelebra con due storie su Instagram: "Non seguo i record, i record seguono me" scrive in una storia che ha sullo sfondo il numero dei gol, 770. A seguire ecco l'immagine combinata del lusitano con le maglie dei quattro club per cui ha giocato: Sporting Lisbona, Juventus, Manchester United e Real Madrid più quella della nazionale portoghese.