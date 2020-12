Calcio

Champions League Real Madrid ko, Zidane: "Momento complicato ma non mi dimetto"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lo Shakhtar, ha dichiarato: "Non penso di dimettermi. Abbiamo avuto momenti complicati. È una brutta situazione a livello di risultati. Ma bisogna andare avanti. Sapevamo che oggi era una finale e l'abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non siamo riusciti a segnare".

