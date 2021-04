Real Madrid-Liverpool: gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. In campo due delle squadre più importanti del calcio mondiale, che hanno vinto in totale 19 edizioni della Champions League (13 i Blancos e 6 i Reds). Lucas Vazquez e Mendy esterni a tutta fascia con Benzema-Vinicius Junior coppia d'attacco. Klopp invece deve fare i conti con le ormai consuete assenze nel reparto difensivo, privo di Van Dijk, Gomez e Matip. Tutto ruota intorno alla posizione di Fabinho (in difesa o a centrocampo?), ma ci sono dubbi anche in attacco. Il tecnico tedesco dovrebbe rimanere fedele al 4-3-3 con Salah-Jota-Mané. . In campo due delle squadre più importanti del calcio mondiale, che hanno vinto in totale 19 edizioni della Champions League (13 i Blancos e 6 i Reds). Zidane dovrà fare a meno di Sergio Ramos e al suo posto dovrebbe giocare Nacho in una difesa completata da Varane ed Eder Militao.Klopp invece deve fare i conti con le ormai consuete assenze nel reparto difensivo, privo di Van Dijk, Gomez e Matip.(in difesa o a centrocampo?), ma ci sono dubbi anche in attacco. Il tecnico tedesco dovrebbe rimanere fedele al 4-3-3 con Salah-Jota-Mané.

Real Madrid-Liverpool: le probabili formazioni

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Militao, Varane, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mané. All. Klopp

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Statistiche OPTA

Questo è il primo incontro in Champions League tra Real Madrid e Liverpool dalla finale del 2018 che la squadra spagnola ha vinto 3-1.

Il Liverpool ha perso ciascuna delle ultime tre partite contro il Real Madrid in Champions League. Il Real Madrid ha vinto l'andata in otto delle ultime nove sfide di Champions League.

Il Liverpool ha vinto complessivamente 5-0 contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League 2008-09.

Questa sarà la 50esima partita di Zinedine Zidane da allenatore in Champions League. L'allenatore del Real Madrid ha vinto 30 delle sue prime 49, e l'unico allenatore ad averne vinte di più nelle prime 50 partite della competizione è Josef Heynckes (32).

Sadio Mané ha segnato 19 gol in 40 partite di Champions League e potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia del club a raggiungere i 20 gol in Coppa dei Campioni / Champions League, dopo Mohamed Salah (24) e Steven Gerrard (21).

Karim Benzema ha segnato in tutte e tre le partite di Champions League contro il Liverpool, segnando quattro gol. Nella storia della Coppa dei Campioni / Champions League, nessun giocatore ha segnato più gol contro il Liverpool a pari merito con Didier Drogba.

Luka Modric ha dato un assist in ciascuna delle sue ultime due partite di Champions League con il Real Madrid; un assist in questa partita lo renderebbe il giocatore più anziano (35 anni e 209 giorni) a fare un assist in tre partite consecutive da Ryan Giggs per il Manchester United nell'aprile 2011, quando aveva 37 anni.

