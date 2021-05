Sky Sport dopo la sconfitta contro il Chelsea, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane - sconfitto Intervistato dadopo la sconfitta contro il Chelsea, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane - sconfitto nella semifinale di ritorno di Champions League dal Chelsea di mister Tuchel e costretto ad abbandonare la competizione - ammette che gli inglesi sono stati superiori

“Penso che abbiano giocato meglio in queste due partite, è una vittoria meritata. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Non sono contento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Io sono contento per quello che abbiamo fatto in Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione”.

Tuchel: "Nessuna rivincita"

Champions League Chelsea-Real, pagelle: con Kanté i Blues giocano in 12 29 MINUTI FA

“Non è una rivincita - spiega a Sky - e sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club”.

Zidane: "Assurdo pensare Real non giochi Champions 21-22"

Champions League Werner-Mount, Chelsea in finale: 2-0 al Real Madrid 3 ORE FA