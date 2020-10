Sono davvero impressionanti, in tempi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, le immagini che arrivano dallo stadio di Rennes. In occasione della sfida tra la formazione francese e il Krasnodar, valida per la prima giornata del Girone E di Champions League, non si è potuto fare a meno di notare i tifosi della squadra transalpina ammassati in curva uno a fianco all'altro, molti dei quali privi di mascherina (o con mascherina indossata in modo non corretto).