È la vigilia di Barcellona-PSG , sicuramente l'ottavo di finale più equilibrato di questo turno e il più interessante tra le gare che vedremo nel ritorno della Champions . Prova a caricarsi anche Alessandro Florenzi , oggi terzino destro titolare dei parigini, che una personalissima sfida contro il Barcellona riuscì a vincerla. Era il 10 aprile 2018 quando la Roma di Florenzi e Di Francesco superò i catalani per 3-0 dopo aver perso l'andata 4-1. La Remuntada , quella volta, la fecero i giallorossi, un ricordo indelebile per l'ex capitano della Roma

Innanzitutto mi viene in mente il gol segnato da centrocampo e poi penso alla partita di ritorno dei quarti di Champions, quando eliminammo la squadra blaugrana che ci aveva battuti al Camp Nou. Al ritorno vincemmo 3-0. Fu una notte memorabile che resterà per sempre nella storia della Roma. Ogni volta che ci penso mi viene la pelle d’oca

In certe partite l’aspetto mentale è più importante di quello fisico. Ci sono partite in cui si ha la pelle d’oca, con i tifosi che ti spingono per 90′ e ti fanno fare cose magiche. Il lato mentale può farti vincere la partita