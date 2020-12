Champions League

Cristiano Ronaldo mattatore del match contro il Barcellona. Due gol, entrambi su rigore, ma il portoghese è infallibile dal dischetto, segnando il suo 133esimo e 134esimo gol in carriera in Champions. Era dal 6 maggio 2018 che CR7 non scendeva in campo al Camp Nou, in quello che fu il suo ultimo Clasico in carriera (finì 2-2).