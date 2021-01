Stasera PSG-Basaksehir troverà la propria fine, ma solo in campo. Dopo il "negru" pronunciato dal quarto uomo Coltescu verso Webo, che ha fatto scattare l'ira di Demba Ba, è spuntato un altro audio incriminato, ma questa volta il colpevole è all'interno del club turco. Il giornalista Emanuel Rosu ha pubblicato sui social l'estratto del dialogo a bordocampo, e la frase che si sente risponde a queste stesse parole: "In my country, Romanians are gypsy", "Nel mio paese, i rumeni sono zingari". La voce arriva dallo sfondo, ma l'autore non si riconosce. "Inizialmente, ho pensato che fosse Topal (centrocampista del Basaksehir, ndr) - ha scritto Rosu su Twitter - ma non ho certezza sull'identità di chi l'ha detto, quindi non farò alcun nome".

Champions League Real Madrid, Rodrygo out 3 mesi: salta l'Atalanta 26/12/2020 A 09:45

"Chi mi conosce sa che non sono razzista". Dopo l'ondata che lo ha travolto, Sebastian Coltescu ha cercato di difendersi dalle accuse. L'audio conferma l'utilizzo della parola "negru", però il quarto uomo ha specificato di non voler risultare razzista verso Webo. L'Uefa sta raccogliendo materiale sufficiente per aprire un'inchiesta. La coda lunga di questa partita non è destinata a concludersi in tempi brevi.

Dalla Federazione calcistica rumena interviene anche il presidente Razvan Burleanu: "Le parole che tutti noi abbiamo sentito non hanno nulla a che fare con il calcio, soprattutto dal momento in cui sono gli arbitri a fissare lo standard per il rispetto delle regole e l'equilibrio in campo - ha detto a Pro Sport - Se si scoprirà che si tratta di razzismo, non ci sarà comprensione da parte mia. Tuttavia, dobbiamo aspettare tutti i dettagli, senza saltare alle conclusioni".

Demba Ba: il calciatore che si è ribellato al razzismo

Champions League Frappart: "Bello essere un modello per le donne" 25/12/2020 A 17:08