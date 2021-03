Liverpool ai quarti di finale di Champions League. La crisi dei Reds è una questione tutta inglese, fuori dall'isola, la squadra di Klopp torna a far vedere quel bel calcio a cui ci ha abituato nelle ultime stagioni. Un buon Lipsia non basta per sperare nella rimonta, il Liverpool spreca tanto ma archivia la pratica replicando il risultato dell'andata. Nel primo tempo Diogo Jota spreca tanto, nel secondo Salah e Mane replicano i gol della sfida di qualche settimana fa e trascinano gli inglesi ai quarti di finale della competizione. La Puskas Arena - campo neutro come in occasione dell'adata - porta bene al Liverpool, che in una sola partita ha più gol che ad Anfield in tutto il 2021. Proprio come all'andata , con gli stessi interpreti - nello stesso ordine - a griffare il passaggio delai. La crisi dei Reds è una questione tutta inglese, fuori dall'isola, la squadra ditorna a far vedere quel bel calcio a cui ci ha abituato nelle ultime stagioni. Un buonnon basta per sperare nella rimonta, il Liverpool spreca tanto ma archivia la pratica replicando il risultato dell'andata. Nel primo tempospreca tanto, nel secondoreplicano i gol della sfida di qualche settimana fa e trascinano gli inglesi ai quarti di finale della competizione. La- campo neutro come in occasione dell'adata - porta bene al Liverpool, che in una sola partita ha più gol che ad Anfield in tutto il 2021.

Il tabellino

LIVERPOOL-LIPISA 2-0 (ANDATA 0-2)

GOL: 70' Salah, 74' Mane (L)

ASSIST: Diogo Jota (1-0), Origi (2-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson (dall'89' Tsimikas); Wijnaldum (dall'81' Milner), Fabinho, Thiago (dal 71' Keita); Mané (dall'89' Oxalde-Chamberlain), Jota (dal 71' Origi), Salah. All. Klopp

LIPSIA (5-4-1): Gulácsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Nkunku; Olmo (dal 72' Haidara), Kampl (dal 46' Sorloth), Sabitzer, Forsberg (dal 60' Kluivert); Poulsen (dal 60' Hwang). All. Nagelsmann

ARBITRO: Clément TURPIN (Francia)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

10' - ALISSON SALVA SU OLMO! Azione fulminea del Lipisa che porta Poulsen a ricevere in area spalle alla porta: appoggio per Olmo che conclude a botta sicura trovando la gran risposta di Alisson!

19' - DIOGO JOTA DI TESTA! Corner battuto in mezzo da Alexander-Arnold, Jota salta più in alto di tutti e impatta bene trovando la grande risposta di Gulacsi!

24' - COSA SI È DIVORATO SALAH?! Lanciato in porta da una sforbiciata illuminante di Thiago, l'egiziano arriva a tu per tu con Gulacsi ma calcia centrale: sullo sviluppo dell'azione, Mane non riesce a ribadire in rete il pallone!

40' - DIOGO JOTA LIBERA IL DESTRO! Doppio driggling, ingresso in area e destro di potenza: Gulacsi respinge con i pugni!

45' - JOTA A CENTIMETRI DAL VANTAGGIO! Pasticcio della difesa del Lipsia, la palla termina sui piedi di Jota che, a porta sguarnita da posizione defilata, trova solo l'esterno della rete!

65' - TRAVERSA DI SORLOTH! Cross perfetto di Hwang, il norvegese colpisce al centro dell'area ma a salvare il Liverpool ci pensa la traversa!

70' - PASSA IN VANTAGGIO IL LIVERPOOL! CI PENSA SALAH! Mane imbuca in avanti per Jota, il portoghese allarga per Salah che in area prende la mira e libera un sinistro preciso all'angolino! Liverpool a un passo dai quarti!

74' - RADDOPPIA IL LIVERPOOL! MANE! Origi pesca Mane da solo sul secondo palo: per il numero 10 siglare il 2-0 è un gioco da ragazzi! Replicato il risultato dell'andata!

Mohamed Salah - Liverpool-Lipsia Champions League 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il migliore

THIAGO - Cervello del centrocampo del Liverpool, è lui a dare l'avvio a tutte le azioni più pericolose dei Reds. La sua sforbiciata a lanciare in porta Salah nel primo tempo è da vedere e rivedere.

Il peggiore

Lukas KLOSTERMANN - Spesso fuori posizione e in confusione: Salah se lo beve in occasione del gol del vantaggio del Liverpool.

