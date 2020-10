1) La favorita

EUROSPORT ITALIA: Bayern Monaco

C'è poco da fantasticare: tra tutte le big del calcio europeo i bavaresi rimangono i favoriti. Pochi aggiustamenti sul mercato (è arrivato Sanè dal City e Douglas Costa dalla Juve, mentre Thiago Alcantara è volato a Liverpool) ed è rimasto lo zoccolo duro che ha vinto Champions, Bundes, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania e Supercoppa Europea la scorsa stagione. L'empatia tra Flick e la squadra è la ricetta per puntare al bis nella competizione più prestigiosa: l'obiettivo è ripetere il triennio magico 1974-76. (Matteo Zorzoli)

EUROSPORT INGHILTERRA: Bayern Monaco

Sì, è noioso: i campioni in carica sono i favoriti e francamente nessun altro si è rafforzato abbastanza da giustificare un'altra scelta. Il Bayern ha la migliore rosa d'Europa con un buon allenatore e un gioco coerente. Forse la cosa più importante di tutte: ha il minor numero di punti deboli, la maggior parte degli altri giganti europei sembra vulnerabile in questo momento. Ok, hanno iniziato la stagione a rilento, ma qualcuno pensa che saranno ancora così quando arriveremo alla fine della Champions? (Pete Sharland)

EUROSPORT FRANCIA: Bayern Monaco

Una squadra così ampia, così tanti talenti, un enorme Lewandowski e grandissimi giocatori in ogni zona del campo, due per ruolo praticamente. Per noi sembra che sia la scelta più ovvia. Forse solo una grossa perdita per loro: Thiago Alcantara. Ma hanno quello che serve per vincerla di nuovo e collezionare due Champions di fila. (Cyril Morin)

EUROSPORT GERMANIA: Bayern Monaco

È facile dire i campioni in carica, ma al momento non c'è squadra che possa battere i tedeschi, soprattutto nella fase a eliminazione diretta con due partite. Lewandowski è ancora in "modalità mostro": l'attaccante polacco ha segnato sette gol nelle prime quattro partite di Bundesliga. Accanto a Gnabry, Müller, Coman e Lewandowski si è aggiunto Sané che conosce la Bundesliga fin tempi dello Schalke. Le partenze di James Rodriguez e Perisic non indeboliranno la rosa. In più ci sono Douglas Costa e Eric Maxim Choupo-Moting che danno alternative, oltre a Bouna Sarr che colma l'assenza di Joshua Kimmich in difesa, dato che il tedesco è passato dalla posizione di terzino a quella di centrocampista centrale. Con la partenza di Thiago Alcantara dopo sette anni di successi, il Bayern ha perso un giocatore chiave e questa sarà la sfida più grande per Hansi. Leon Goretzka ha fatto miglioramenti enormi nella scorsa stagione. Il campione del mondo, Corentin Tolisso ha lottato con gli infortuni negli ultimi due anni ma è pronto a dimostrare le sue qualità. Con Virgil van Dijk out per fino a fine anno per il Liverpool e alcune tegole per il PSG, il Bayern dovrebbe essere ancora un passo avanti rispetto ai più grandi rivali per il titolo. (Peer Kuni)

EUROSPORT SPAGNA: PSG

E' arrivato in finale l'anno scorso e ha top player come Mbappé, Neymar e Di María che dovrebbero condurre la squadra di Tuchel almeno in semifinale. E poi.. l'Atletico Madrid. Sembra che il momento sia arrivato, ancora di più con l'arrivo di Luis Suárez, un grande attaccante che può fare la differenza in Champions League. Hanno già sconfitto il Liverpool nell'ultima edizione quando nessuno si aspettava che lo facessero. E quando si tratta della fase a eliminazione diretta, l'intensità con cui gioca la rende la squadra più difficile da affrontare in Europa. (Felix Martin)

EUROSPORT POLONIA: Bayern Monaco

È ancora presto, ma il Bayern sembra l'opzione migliore, squadra giovane ma già esperta. Ottima chimica, grande allenatore, grandi giocatori e il miglior attaccante in circolazione. Mentre tutti questi pezzi si incastrano perfettamente, altre grandi squadre sono in fase di costruzione. Stiamo assistendo all'inizio di una dinastia. (Michał Błazewicz)

EUROSPORT ROMANIA: Mancehster City

È semplicemente ora o mai più per Pep e il suo City. Potrebbe non essere stato l'inizio perfetto in Premier League in questa stagione, ma la squadra sta lentamente crescendo e ha giocatori di livello mondiale, inclusi campioni del calibro di Ederson, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling o Sergio Aguero. L'aggiunta di Ruben Dias al centro della difesa e la creatività di Ferran Torres non farà che renderli migliori. Guardiola è - probabilmente - ancora il miglior allenatore del mondo. Potrebbero davvero farcela questa volta. (Florentina Balan)

2) La rivelazione

EUROSPORT ITALIA: Lazio

La Lazio torna a giocare la Champions League dopo 13 anni, contro il Real l'ultimo ricordo ai gironi, era l'11 dicembre 2007: i Blancos vinsero 3-1 al Bernabeu. Simone Inzaghi ha costruito mattone dopo mattone una squadra in grado di imporre il suo gioco in casa e in trasferta, con un centrocampo che non ha nulla da invidiare alle grandi (Luis Alberto, Lucas Leiva e Sergej Milinkovic Savic) e la Scarpa d'Oro 2020, Ciro Immobile. La sensazione è che i biancocelesti abbiano rallentato in campionato per focalizzarsi sull'Europa. Il girone non è facile (Zenit, Borussia Dortmund e Bruges): Inzaghi è rimasto a Roma per stupire anche in Champions, gli ottavi non sono utopia. (Matteo Zorzoli)

EUROSPORT INGHILTERRA: Atalanta

E' ancora una delle migliori squadre da tenere d'occhio in Europa. L'esperienza dell'anno scorso li ha educati nella brutale logica del calcio della Champions League, ma ha anche dimostrato loro che possono stare a questo livello. Dato che il 95% delle squadre sembra aver dimenticato come difendersi potrebbe essere una grande notizia per l'Atalanta. (Pete Sharland)

EUROSPORT FRANCIA: Inter

Non sono sicuro che sarebbe una GRANDE sorpresa, ma l'Inter sembra una squadra da tenere d'occhio. Non hanno perso nessun grande giocatore che avrebbe dovuto andarsene quest'estate (Lautaro, Skriniar) e sono riusciti a portare un giocatore enorme come Hakimi e Vidal che potrebbe essere prezioso per Conte. Hanno anche una rosa profonda con giocatori di esperienza che possono portare molto come sostituti (Eriksen, Perisic, Sanchez). Con Conte potrebbe essere un perfetto one-shot. (Cyril Morin)

EUROSPORT GERMANIA: Siviglia

Nessuno ha mai sottovalutato il Siviglia in Europa League, ma sul palcoscenico più grande gli spagnoli non sono mai riusciti a dimostrare di poter competere con i migliori club. Dopo aver vinto la finale di EL contro l'Inter, la squadra di Lopetegui ha dimostrato di aver alzato il livello contro il Bayern Monaco nella Supercoppa Europea e in Liga al Camp Nou. In un gruppo con Chelsea, Krasnodar e Rennes hanno buone possibilità di sopravvivere alla fase a gironi e con Julen Lopetegui in panchina hanno un buon maestro che può guidarli nella fase a eliminazione diretta. (Peer Kuni)

EUROSPORT SPAGNA: Siviglia

Prima di tutto ha un grande allenatore, Julen Lopetegui, che ha guidato la squadra andalusa alla vittoria in Europa League l'anno scorso. Ha anche fatto una bella partita contro il Bayern, la squadra del momento, che ha vinto solo ai supplementari in Supercoppa. Poi, giocherà in un girone abbordabile contro Chelsea, Rennes e Krasnodar. Non sarebbe una sorpresa se sarà la prima squadra del girone. E infine, nella fase a eliminazione diretta ... chi lo sa? Ha già dimostrato di poter competere contro tutte le squadre e può arrivare tranquillamente in semifinale. (Felix Martin)

EUROSPORT POLONIA: Rennes

Cercare un nuovo Ajax o Atalanta è sempre la sfida più complicata. Forse il Rennes? I francesi non perdono una partita ufficiale da marzo. Sembrano abbastanza solidi nella loro area e possono giocarsela con il Chelsea per il passaggio del turno (Michał Błazewicz)

EUROSPORT ROMANIA: Lipsia

Sì, hanno raggiunto le semifinali lo scorso anno, ma sarebbe una grande sorpresa vedere il Lipsia farlo di nuovo. Sono nello stesso girone di PSG e Manchester United, due squadre molto quotate, ma anche vulnerabili. Ciascuna di loro potrebbe soccombere ai tedeschi e potremmo vederli agli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva, dimostrando che l'anno scorso non è stato solo un colpo di fortuna. (Florentina Balan)

3) La delusione

EUROSPORT ITALIA: Barcellona

L'8-2 con il Bayern è una ferita che non si rimarginerà in fretta anche perchè la rivoluzione che era stata promessa dai vertici non si è ancora vista nella sua interezza. Suarez e Vidal hanno scelto nuovi progetti, ma Bartomeu è rimasto così come Piquè e Sergi Busquets. Griezmann rimane un punto di domanda. Tutto dipenderà dal desiderio di riscatto di Messi e dal valore aggiunto che riuscirà a dare Ronald Koeman. Basterà per fare meglio delle ultime 5 stagioni (4 quarti di finale e una semifinale)? (Matteo Zorzoli)

EUROSPORT INGHILTERRA: Liverpool

Il Liverpool è stato devastato dagli infortuni all'inizio di questa stagione. I Reds hanno un girone pericoloso (anche se non è un "Girone della Morte") e sono già stati "smascherati" più volte quest'anno. A settembre avevano l'obiettivo di vincere il tutto, ma ora chi lo sa? (Pete Sharland)

EUROSPORT FRANCIA: Barcellona e Real Madrid

È davvero una sorpresa? Dopo l'enorme fallimento del Barça lo scorso anno, non vediamo alcun motivo per cui questo potrebbe cambiare quest'anno. Certo, Koeman sta cercando di fare qualcosa di nuovo, ma la squadra è meno forte rispetto allo scorso anno e questo club si sta dirigendo verso una direzione sconosciuta fino al marzo 2021 e alle elezioni. Per loro sarà una stagione di transizione. E anche per il Real Madrid. A meno che Hazard riuscirà di nuovo a essere il genio che era, non vediamo perché il Real Madrid potrebbe fare di più rispetto alla scorsa stagione. (Cyril Morin)

EUROSPORT GERMANIA: Ajax

La favola dell'Ajax di due stagioni fa è ormai un lontano ricordo. L'anno scorso gli olandesi sono stati eliminati nella fase a gironi dal Valencia. Dopo aver perso van de Beek, altro giocatore chiave per i campioni d'Olanda, la qualità in rosa non è abbastanza alta per competere con Liverpool e Atalanta. Per il secondo anno consecutivo l'Ajax non raggiungerà la fase a eliminazione diretta in Champions League. (Peer Kuni)

EUROSPORT SPAGNA: Manchester United

Apparentemente, nel suo girone c'è solo una grande squadra, il PSG, che dovrebbe classificarsi come prima, ma la seconda posizione e l'accesso all'Europa League saranno molto difficili. Il Lipsia è allenato da un genio tattico, Julian Nagelsmann, che lo ha già portato alla semifinale lo scorso anno, e il Basaksehir arriva in Champions League da vincitore del campionato turco. Oltre a ciò, lo United ha mostrato molta fragilità difensiva, a partire da David De Gea, la cui prestazione è sempre in dubbio e sappiamo tutti che un errore difensivo in Champions League può facilmente farti fuori. (Felix Martin)

EUROSPORT POLONIA: le squadre inglesi

Scegliere il Barca è troppo facile. I catalani hanno i loro problemi e aspettarsi qualcosa in particolare da questa squadra non ha senso. I club inglesi sono sempre favoriti all'inizio e la loro più grande benedizione è anche la loro più grande maledizione. L'intensità e il ritmo del campionato più ricco e semplicemente migliore d'Europa in qualche modo può azzerare le chance dei club della Premier League a livello internazionale. La finale del 2019 è stata solo l'eccezione che ha confermato la regola. (Michał Błazewicz)

EUROSPORT ROMANIA: Barcellona

I catalani non sembrano essersi adattati ai metodi di Koeman abbastanza velocemente e potrebbero pagarla. La telenovela di Messi è ancora in corso, le tensioni tra i fuoriclasse, la dirigenza e i tifosi sono ancora al loro posto. Griezmann ha appena fatto una sparata contro il suo allenatore in pubblico, dicendo che Deschamps sa come farlo rendere al meglio. L'atmosfera sembra piuttosto tossica in questo momento al Camp Nou e questo non va mai bene se vuoi vincere dei trofei. (Florentina Balan)

4) Il capocannoniere

EUROSPORT ITALIA: Romelu Lukaku (Inter)

Il belga si esalta con il 3-5-2 di Antonio Conte e il feeling con Lautaro Martinez è l'incubo delle difese: nella scorsa stagione 54 gol in due, 34 per Romelu che ha eguagliato il primato di Ronaldo nella prima annata nerazzurra. Meglio della LuLa solo Lewandowski (54 solo il polacco) e Gnabry, che con il Bayern hanno segnato in coppia 75 reti. (Matteo Zorzoli)

EUROSPORT INGHILTERRA: Robert Lewandowski (Bayern)

Il miglior giocatore della migliore squadra, sembra una scelta logica, no? Lewandowski ha vinto questo premio nella scorsa stagione e ha già sette gol nel 2020-21. Se le squadre non riescono a capire come fermarlo, come potrebbe cambiare qualcosa in questo spartito? Lewandowski si meritava il Pallone d'Oro in questa stagione, ma potrebbe comunque essere il favorito per vincerlo nella prossima. (Pete Sharland)

EUROSPORT FRANCIA: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Haaland sembra un robot che può segnare tantissimi gol anche in questa stagione. Con il loro gruppo F con Lazio, Zenit e Bruges potrebbe segnare molto durante la fase a gironi e costruirsi un bel vantaggio sui concorrenti. (Cyril Morin)

EUROSPORT GERMANIA: Robert Lewandowski (Bayern)

La superstar del Bayern è all'apice della carriera. Segna almeno un gol a partita. Contro squadre come il Salisburgo o il Lokomotiv Mosca può essere devastante nel riempire i fogli delle statistiche. In Bundesliga è partito come l'anno scorso. C'è poco che un difensore possa fare per fermare il polacco che ha un repertorio completo e può segnare con entrambi i piedi, di testa e anche sui calci piazzati. (Peer Kuni)

EUROSPORT SPAGNA: Robert Lewandowski (Bayern)

L'attaccante polacco "on fire". È il re Mida del calcio, tutto ciò che tocca diventa immediatamente oro. Come si dice in Spagna, i gol gli cadono dalle tasche. (Felix Martin)

EUROSPORT POLONIA: Erling Haaland (Dortmund)

Con Lewandowski che affronterà avversari molto complicati nella fase a gironi, bisogna guardare altrove. La "macchina norvegese" ha tutto per scalzare la stella polacca. Potenza, velocità, precisione e, ultimo ma non meno importante, deboli rivali nelle prime sei partite. (Michał Błazewicz)

EUROSPORT ROMANIA: Lewandowski (Bayern)

Anche se il Bayern potrebbe non alzare il trofeo quest'anno, Robert Lewandowski è ancora una macchina da gol, perché semplicemente non riesce a smettere di segnare. I tedeschi andranno senza dubbio fino in fondo nella competizione e daranno al polacco la possibilità di farsi strada castigando le difese avversarie. (Florentina Balan)

5) Il miglior giovane

EUROSPORT ITALIA: Dejan Kulusevski (Juventus)

Il jolly di Andrea Pirlo può giocare da esterno, trequartista o attaccante al fianco di Cristiano Ronaldo. Lo svedese classe 2000 ha stupito tutti con la maglia del Parma segnando 10 gol in 36 partite e vincendo il premio per il miglior giovane della Serie A. Con il passaggio dall'Atalanta, club che ne deteneva il cartellino e a cui è approdato dal Brommapojkarna in cui è cresciuto, alla Juve ha fatto il salto di qualità. Ora lo aspetta la prova più difficile: confermare il suo talento anche sui palcoscenici d'Europa. (Matteo Zorzoli)

EUROSPORT INGHILTERRA: Judd Bellingham (Dortmund)

L'adolescente ha avuto una crescita vertiginosa da quando è entrato nella prima squadra del Birmingham City. Ora gioca per una delle squadre più grandi d'Europa e Lucien Favre ha dimostrato di non aver paura di usarlo. Dato che il calendario dei tedeschi è molto fitto, Bellingham potrebbe avere chance in Europa e non c'è motivo di pensare che non stupirà. (Pete Sharland)

EUROSPORT FRANCIA: Edouardo Camavinga (Rennes)

Devo sponsorizzarlo, ovviamente. Con il Rennes mostrerà cosa significa "maturo" quando si tratta di giovani giocatori. Non segnerà molto (anche se ha segnato di recente per la Francia) ma è il centrocampista moderno per eccellenza. Molto bravo con il pallone tra i piedi, specialista in intercetti grazie alla sua lettura del gioco. Real Madrid, PSG, Bayern o Juventus stanno già combattendo per lui ma brillerà in questa Champions. (Cyril Morin)

LEGGI ANCHE: FOCUS CAMAVINGA

Solo 18 anni ma Eduardo Camavinga è già un fenomeno che vale almeno 50 milioni di euro Credit Foto Getty Images

EUROSPORT GERMANIA: Giovanni Reyna (Dortmund)

Dopo aver mostrato il suo incredibile potenziale nella seconda metà della scorsa stagione, Giovanni Reyna ha svoltato all'inizio dell'attuale. Nelle prime quattro partite di Bundesliga il 17enne nazionale statunitense ha dimostrato le sue qualità, iniziando da titolare in tutte e quattro le diventando un giocatore chiave nella manovra offensiva del Dortmund. La sua tecnica è sorprendente e ha un alto QI in campo. Reyna ha già assistito quattro gol. Ha dimostrato che non solo può sostituire Hazard, infortunato, ma può essere un giocatore fondamentale per gli ambiziosi obiettivi che il Dortmund ha in questa stagione. Si è ambientato bene con Reus e Jadon Sancho e può formare un pericoloso duo offensivo con Haaland. Reyna è pronta a dimostrare il suo talento sui palcoscenici europei. (Peer Kuni)

EUROSPORT SPAGNA: Ansu Fati (Barcellona)

A soli 17 anni è una pedina fondamentale del gioco di Koeman sull'out di sinistra. Il tecnico olandese ha già detto di essere molto soddisfatto della sua crescita. Il ragazzo ha già segnato 3 gol e confezionato un assist in 4 presenze in questa stagione. È chiamato ad essere il futuro non solo del Barça ma anche della nazionale spagnola. (Felix Martin)

EUROSPORT POLONIA: metà Borussia Dortmund

Se il ventenne Sancho si professa mentore dei suoi colleghi più giovani, c'è poco da aggiungere. Giovanni Reyna, classe 2002. Jude Bellingham, un anno più giovane. O addirittura il quindicenne Youssoufa Moukoko? C'è l'imbarazzo della scelta. (Michał Błazewicz)

EUROSPORT ROMANIA: Foden (Manchester City)

A soli 20 anni, Phil Foden si è già affermato come un giocatore preziosissimo nei piani di Guardiola. Non solo, Pep è abbastanza sicuro che Foden sia l'uomo giusto per prendere il testimone da David Silva e questo dice molto sul talento di Phil. La Champions League potrebbe essere il palcoscenico giusto per lui per brillare. (Florentina Balan)

