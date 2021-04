Saranno Paris Saint Germain-Manchester City e Real Madrid-Chelsea le semifinali dell'edizione 2020-21 di Champions League. Il PSG ha raggiunto la semifinale dopo avere eliminato il Bayern Monaco campione d'Europa in carica, mentre il City ha fatto fuori il Borussia Dortmund : per Guardiola è la prima semifinale di Champions alla guida dei Citizens. Il Real di Zidane entra tra le prime quattro d'Europa dopo avere eliminato il Liverpool, mentre il Chelsea ha avuto la meglio del Porto. La finale di Champions League è in programma sabato 29 maggio allo stadio Ataturk di Istanbul.