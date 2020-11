Sono i gol nel recupero a regalare al Siviglia gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Prima quello di Giroud a Rennes, che regala al Chelsea i 3 punti e agli andalusi la matematica certezza di passare anche col pareggio; poi quello di Munir El Haddadi, che al 95’ e in contropiede beffa il Krasnodar e consente alla squadra di Lopetegui di passare 2-1 anche in Russia (e giocarsi dunque col Chelsea solo il primo posto nel girone). Un Siviglia che passa subito grazie al gran gol di Rakitic, domina il primo tempo, ma non chiude la gara in almeno due occasioni. Il Krasnodar così trova la reazione e l’orgoglio nella ripresa, prima con Cabella a un passo dal pareggio e poi con Wanderson a piazzare l’effettivo 1-1. Il Siviglia però legittima la vittoria con un finale di partita dove alla fine è comunque più pericoloso dei russi. E così, in pieno recupero, nonostante le buone notizie dalla Francia, gli andalusi, come anticipato, chiudono i conti. I giochi restano dunque aperti solo per due questioni: chi passerà come primo nel girone e chi si prenderà l’Europa League tra Krasnodar e Rennes.