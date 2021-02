Siviglia-Borussia Dortmund: iniziano gli ottavi di Champions League. Siviglia e Borussia Dortmund si sfidano nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00. Si gioca sul campo Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia e la partita sarà in diretta su Sky Sport. Il Siviglia campione in Europa League si prepara a dar l'assalto al sogno Champions League con un Papu Gomez in più ma di fronte avrà la squadra di Terzic che ha vinto il proprio girone di qualificazione. Andiamo a vedere le probabili formazioni a poche ore dal match.