Un bel sospiro di sollievo per la Juventus e per Andrea Pirlo. E’ meno grave del previsto il problema alla coscia di Leonardo Bonucci, uscito al minuto 75 della sfida contro il Verona pareggiata dai bianconeri 1-1. Questa mattina il difensore centrale della formazione bianconera e della Nazionale si è sottoposto a degli esami che non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Una bella notizia per Pirlo che potrebbe recuperare uno dei suoi veterani e dei pochi centrali puri in rosa, visto che attualmente ai box ci sono sia Giorgio Chiellini che Matthijs de Ligt (in netta ripresa dall’infortunio alla spalla ma ancora privo del benestare dell’ortopedico per rientrare in campo), e ha solo Merih Demiral come stopper vero e proprio a disposizione.

Fondamentale l'allenamento di martedì

Sarà fondamentale vedere cosa accadrà domattina quando è in programma l’allenamento in cui il tecnico bresciano proverà la probabile formazione che sfiderà il Barcellona mercoledì sera. Se Bonucci stringerà i denti e parteciperà alla seduta allora ci potrebbe essere chance di vederlo in campo anche dal primo tempo contro i blaugrana, altrimenti Pirlo sarebbe obbligato a fare di necessità virtù e affidarsi all’inedito tandem Demiral-Danilo.

