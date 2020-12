Ottavi di finale: le sfide

NOTE: le vincitrici dei gironi di Champions giocheranno il match di ritorno in casa.

Porto-Juventus

La Juventus ha pescato il Porto di Sérgio Conceição, squadra già affrontata proprio agli ottavi nella stagione 2016-2017. I bianconeri vinsero entrambe le sfide: 2-0 al do Dragão con i gol di Pjaca e Dani Alves e 1-0 in casa con il rigore di Dybala. In totale, sono 5 i precedenti europei contro il Porto con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio. Contro il Porto, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite disputate. Buono anche il bilancio contro squadre portoghesi, con la Juventus che ha perso solo una delle ultime 11 sfide giocate contro avversari lusitani (2-1 col Benfica nelle semifinali di Europa League nel 2014). La Juventus, inoltre, giocherà la fase ad eliminazione diretta per la 7a volta consecutiva. Ha raggiunto i quarti di finale quattro volte negli ultimi sei anni, venendo eliminata agli ottavi solo dal Bayern Monaco nel 2016 e dal Lione di Rudi Garcia nell'ultima edizione.

2017, Dani Alves, Paulo Dybala, Juventus-Porto, LaPresse Credit Foto LaPresse

Lazio-Bayern Monaco

La Lazio giocherà gli ottavi di finale per la prima volta nella propria storia. L'ultima volta che superò la fase a gironi, infatti, esisteva un format diverso in Champions (la doppia fase a gironi). I biancocelesti si qualificarono fino ai quarti di finale, era la stagione 1999/2000, ma vennero poi eliminati dal Valencia. In quella gara contro il Valencia, all'andata, andò a segno anche Simone Inzaghi, attuale allenatore dei biancocelesti. Il Bayern Monaco è imbattuto contro squadre italiane nelle ultime 8 partite giocate, con un bilancio di 6 vittorie e due pareggi. La Lazio ha vinto solo due delle ultime sei sfide giocate contro squadre tedesche in Champions, oltre a tre pareggi e una sconfitta. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Immobile - Lazio-Bruges - Champions League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Atalanta-Real Madrid

Avversario duro per i bergamaschi che agli ottavi affronteranno il Real Madrid, campione d'Europa consecutivamente dal 2016 al 2018. Gli orobici hanno un bilancio positivo contro squadre spagnole in Europa, con due vittorie su due: sono quelle degli ottavi di finale della scorsa stagione, con il 4-1 di San Siro contro il Valencia e il 4-3 del Mestalla al ritorno. Le squadre italiane, in generale, hanno vinto però solo due volte nelle ultime nove sfide contro squadre spagnole, oltre a sei sconfitte e un pareggio a completare il bilancio. Il Real Madrid ha vinto ben 10 delle ultime 11 gare giocate contro squadre italiane: l'unico ko è quello del ritorno dei quarti di finale della stagione 2017-2018 contro la Juventus. Il Real perse al Bernabéu per 3-1, ma passarono comunque le merengues grazie al 3-0 dell'andata. L'Atalanta è la terza squadra a giocare due ottavi di finale consecutivi tra quelle che hanno debuttato in Champions dalla stagione 2003-2004 (dal nuovo format). Le altre due sono Villarreal e Siviglia.

