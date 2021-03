La Champions League 2020-21 entra nella sua fase decisiva. L'urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti delle sfide valide per i quarti di finale: l'andata è in programma il 6 e 7 aprile, il ritorno una settimana dopo (13-14 aprile). Tra le migliori 8 squadre d'Europa non ci sono putroppo formazioni italiane: agli ottavi di finale sono uscite di scena la Juventus (eliminata dal Porto), la Lazio (ko col Bayern Monaco) e l'Atalanta che si è arresa al Real Madrid. Era dalla stagione 2015-16 che il nostro calcio non portava nemmeno una rappresentante ai quarti. La finalissima dell'edizione 2020-21 è in programma sabato 29 maggio allo stadio Ataturk di Istanbul. La squadra campione in carica è il Bayern Monaco, che la scorsa stagione sconfisse 1-0 in finale il Paris Saint Germain.